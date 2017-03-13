У штабі блокади торгівлі на Донбасі заявляють про розгін активістів в Кривому Торці

У штабі блокади торгівлі на Донбасі заявляють, що українські силовики захопили їхній «редут» на залізничній станції Кривий Торець.

«Інформація про силовий розгін підтвердилася. Зараз редут на Кривому Торці захоплений силами т. зв. СБУ і т. зв. «спецпідрозділом поліції Корд». Штаб вживає заходів для оборони інших редутів і визволення незаконно заарештованих», – йдеться у повідомленні штабу на Facebook.

У СБУ поки що не коментують цю заяву.

Раніше журналістка Тетяна Висоцька на своїй сторінці в Facebook заявила, що, розганяючи протестувальників, силовики затримали щонайменше 30 людей.

Раніше у поліції Донецької області повідомили, що наказ про розгін блокади, який розповсюджується в інтернеті, є фейком.

«Такого розпорядження я ніколи не давав та не можу дати. Використовуючи методи інформаційної атаки, блокувальники намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні», – сказав керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

У лютому «наказ» схожого змісту про нібито розгін учасників блокади від імені голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського оприлюднив у фейсбуці один із фактичних українських організаторів блокади, народний депутат Семен Семенченко (фракція «Самопоміч»). Того ж дня Жебрівський спростував цей документ.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.