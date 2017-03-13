В ООН звернули увагу на політрепресії і страти в Ірані

У Раді з прав людини ООН звернули увагу на політичні репресії і велике число страт в Ірані.

Як повідомила спеціальний доповідач ради у справах Ірану Асма Джаганґір, прихильники реформ в Ірані перебувають під тиском, активістів і людей творчих професій ув’язнюють, страти відбуваються у «тривожних кількостях».

«Усі повідомлення свідчать про значний рівень контролю за громадянами, простір демократії вкрай обмежений», – повідомила вона на слуханні в Раді з прав людини в Женеві у Швейцарії.

Крім того, додала доповідач, три опозиційні діячі, які прилюдно ставили під сумнів результати президентських виборів в Ірані 2009 року, вже майже шість років утримуються під домашнім арештом без офіційного висування звинувачень.

Також, за її даними, минулого року в Ірані стратили не менш ніж 530 людей, цього року – наразі 156. При цьому зі страчених 2016 року не менш ніж п’ять були молодші від 18 років на час скоєння інкримінованих їм злочинів, за які їх засудили до страти.

Звіт про становище з правами людини в Ірані був оприлюднений напередодні наступних президентських виборів у цій країні, що мають відбутися 19 травня.

Іран часто зазнає критики через погане становище з правами людини в цій країні, де при владі перебуває ісламський режим.