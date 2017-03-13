Рабин Вишедскі: майже третина євреїв Донбасу переїхала в Ізраїль від 2014 року

Вісім тисяч євреїв Донбасу з тридцяти переїхали на постійне місце проживання в Ізраїль, починаючи з 2014 року. Про це в ефірі Радіо «Донбас.Реалії» повідомив головний рабин Донбасу і громади переселенців Пінхас Вишедскі.

За його словами, на окупованій частині залишилася більш літня частина єврейської громади через складнощі зі здоров’ям і небажанням залишати своє помешкання.

«Переїзд на інше місце проживання для них дуже складне завдання. Іноді вони кажуть: «Тут хоч є дім, 4 стіни. Так, нелегко, іноді шумно, але я є у себе вдома». Водночас, покоління, більш молоде, яке бачить перед собою перспективу… звісно поїхало», – сказав рабин.

Вишедскі також зазначив, що є представники єврейської громади, які поїхали і до Росії. За його даними, це приблизно 2-3 відсотки людей із загальної кількості.

Раніше в інтерв’ю російському виданню «Газета.ru» головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт повідомив про 10% українських євреїв з Донбасу, які виїхали в Росію, а інші 90%, за його даними, – в центр і на захід України.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців». До цього часу сепаратисти контролюють низку населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ. За даними ООН, від квітня 2014 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули майже 10 тисяч людей.

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