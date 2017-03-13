МОЗ: експертна комісія почала оцінку встановлених Насірову діагнозів

Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я почала оцінку встановлених відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Романові Насірову діагнозів на прохання Національного антикорупційного бюро.

«Сьогодні в клінічній лікарні Державного управління справами «Феофанія» почалося виїзне засідання клініко-експертної комісії МОЗ. Згодом комісія продовжить роботу також у державній установі «Національний науковий центр Інститут кардіології імені академіка Стражеска», – йдеться в повідомленні міністерства в соціальній мережі Facebook.

Раніше НАБУ звернулося в МОЗ із проханням провести клініко-експертну оцінку встановлених Насірову діагнозів і результатів наданої йому медичної допомоги.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід. У лікарні «Феофанія», яка лікує високопосадовців, повідомили, що у голови ДФС інфаркт – хоча потім в Інституті кардіології імені Стражеско цей діагноз ані підтверили, ані заперечили.

Активісти, які не давали вивести Насірова з суду, звинуватили голову ДФС, що він – симулянт.

7 березня суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».