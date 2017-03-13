СБУ: в рамках контрдиверсійних заходів на Донбасі затримані 43 людини

У Службі безпеки України заявляють, що у рамках контрдиверсійних заходів населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка затримані 43 людини.

«Під час проведення контрдиверсійних заходів у населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО) співробітники СБ України виявили групу осіб зі зброєю та іншими засобами ураження. На пропозицію здати вказану зброю отримали відмову, про що було повідомлено поліцію. Правоохоронці затримали 43 особи, у яких вилучили 8 одиниць вогнепальної зброї, 2 предмети схожих на гранати, значну кількість пляшок із запалювальною сумішшю», – йдеться у повідомленні управління СБУ в Донецькій області.

У відомстві зауважують, що упродовж останніх кількох днів значно зросла загроза проведення терористичних актів на території об’єктів інфраструктури Донецької та Луганської областей.

У зв’язку з цим керівництво АТЦ при СБ України ухвалило рішення про проведення контрдиверсійних заходів, додають у спецслужбі.

Раніше сьогодні у штабі блокади торгівлі на Донбасі заявили, що українські силовики захопили їхній «редут» на залізничній станції Кривий Торець (розташована в Щербинівці), є заарештовані.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після цього уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці.