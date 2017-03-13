ДПСУ: правозахисники перетнули адмінкордон з Кримом на законних підставах

Правозахисники, яких 13 березня затримали російські силовики на адмінкордоні з Кримом, перетнули КПВВ «Каланчак» на законних підставах. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив представник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

При цьому він зазначив, що українському відомству нічого не відомо про те, що зараз відбувається з правозахисниками, які перебувають на підконтрольній Росії території.

«Ми ніяких зв’язків з окупантом на окупованому півострові не підтримуємо, тому ситуації, яка сталася на їх пункті пропуску, ми не знаємо. Ці громадяни адмінкордон перетнули на законних підставах. Що сталося на пункті пропуску окупанта, ми, на жаль, не знаємо», – сказав Слободян.

Вдень 13 березня стало відомо про затримання групи правозахисників, в тому числі Ольги Скрипник і представника офісу українського омбудсмена на пункті пропуску «Каланчак» на адмінкордоні з Кримом і материковою Україною.

В офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Крим.Реалії підтвердили, що співробітник офісу перебуває з групою правозахисників на адмінкордоні з Кримом, з боку анексованого Росією півострова, але відмовилися назвати прізвище свого співробітника.

Ольга Скрипник – правозахисниця, координатор Кримської правозахисної групи, працює в Центрі громадянської освіти «Альменда». Після анексії Криму переїхала з Ялти на материкову Україну.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.