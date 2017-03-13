У ЄС заявили про заявлену готовність «Газпрому» виконувати правила Євросоюзу

У Європейському союзі заявили про заявлену готовність російського газового монополіста «Газпром» виконувати правила ЄС, що може стати виходом із п’ятирічного антимонопольного процесу і зняти з російської компанії загрозу штрафу в 10 відсотків від його всесвітнього обороту.

Як повідомила єврокомісар у справах конкуренції Марґрете Вестаґер, «Газпром» подав ЄС пропозиції, що містять «важливі поліпшення, які мають забезпечити вільні потоки газу за конкурентноздатними цінами».

Зокрема, за її словами, російська компанія погодилася прибрати з усіх чинних контрактів заборону для покупців перепродавати куплений газ за кордони ЄС чи обмеження на такий перепродаж, наприклад, у вигляді вимоги платити «Газпромові» частку прибутків від цього. Це має стосуватися і всіх майбутніх контрактів «Газпрому», додала єврокомісар.

Якщо «Газпром» порушить ці зобов’язання, Євросоюз зможе оштрафувати російську компанію на суму до 10 відсотків від її всесвітнього оборону без необхідності знову доводити порушення нею антимонопольних норм ЄС, наголосила Вестаґер.

Країни ЄС, незгодні з пропозиціями «Газпрому», можуть до 4 травня подати офіційні заперечення, аж до вимоги домагатися змін у цих пропозиціях.

«Газпром», що постачає до Євросоюзу третину споживаного там природного газу, від 2012 року перебуває під розглядом антимонопольних регуляторів ЄС. 2015 року це призвело до розгляду антимонопольної справи, за результатами якого було встановлено, що «Газпром» правив зі споживачів у восьми країнах Середньої і Східної Європи надмірні ціни за свій газ і блокував можливість для цих країн купити газ у конкурентів на порушення норм ЄС.