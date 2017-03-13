Яноша Адера повторно обрали президентом Угорщини на наступні 5 років

Парламент Угорщини переобрав президентом країни Яноша Адера, якого висунула правоцентристська урядова коаліція партій «ФІДЕС» і християнських демократів.

Як інформує кореспондент Радіо Свобода, Адер отримав 131 голос. За Ласла Майтейні, кандидата від лівої опозиції, проголосували 39 депутатів.

Жоден із кандидатів не отримав необхідних двох третин голосів у першому турі. Відтак у наступному турі переможця в особі Яноша Адера визначили на підставі принципу простої більшості голосів парламентарів.

П’ятий президент Угорщини Янош Адер народився у 1959 році. Почергово займав посади заступника і спікера Національних зборів Угорщини, обирався депутатом Європарламенту.

Після зміни громадсько-політичного устрою в Угорщині у 1989 році парламент цієї країни всьоме обирає президента. За конституцією, голова цієї держави несе відповідальність за національну єдність, слідкує за дотриманням демократичних норм в устрої держави і є головнокомандувачем Збройних сил Угорщини. Закон визначає, що президента країни можуть переобирати тільки один раз.