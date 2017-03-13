У Києві мітингували прихильники блокади Донбасу

У Києві провели мітинг кількасот прихильників блокади, як вони говорять, торгівлі з окупованими частинами Донбасу.

Вони критикували дії силовиків, які раніше в понеділок затримали кількадесят людей біля місць блокування на сході України, вилучивши зброю.

Демонстранти вимагали звільнити затриманих і припинити, як вони заявляли, торгівлю з окупованими територіями.

Після того частина демонстрантів рушила в бік будівлі адміністрації президента України на Банковій вулиці.

Раніше в понеділок Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 43 особи на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив заступник голови Національної поліції, голова Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Із 43 затриманих один раніше судимий за вбивство, 9 заявили, що брали участь у проведенні антитерористичної операції, однак документів з них поки ніхто не надав, повідомив він. За словами Аброськіна, з цими людьми будуть також проведені слідчі дії за фактом незаконного блокування залізничної колії і захоплення електровоза. Керівник поліції Донеччини наголосив, що ніхто з затриманих не зазнав тілесних ушкоджень.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.