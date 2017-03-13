Учасники мітингу в Києві закликали скидати владу

Учасники київського мітингу прихильників блокади, за їхніми словами, торгівлі з окупованими частинами Донбасу, що прийшли пізно ввечері під будівлю адміністрації президента на вулиці Банковій, закликали скидати владу України або принаймні влаштувати імпічмент президентові Петрові Порошенку.

Вони звинувачували владу України у становищі, що склалося внаслідок агресії Росії.

Критики на адресу Росії і керівництва цієї держави протягом короткого мітингу не лунало.

Серед організаторів акції були народні депутати від фракції «Самопоміч», представники радикальних організацій «ОУН» чи «Правий сектор».

Будівля адміністрації була оточена силовиками задля безпеки.

Раніше в понеділок кількасот людей мітингували в центрі Києва, вимагаючи звільнити затриманих біля місць блокування на сході України і припинити, як вони заявляли, торгівлю з окупованими територіями.

Перед тим Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 43 особи на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив заступник голови Національної поліції, голова Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Із 43 затриманих один раніше судимий за вбивство, 9 заявили, що брали участь у проведенні антитерористичної операції, однак документів з них поки ніхто не надав, повідомив він. За словами Аброськіна, з цими людьми будуть також проведені слідчі дії за фактом незаконного блокування залізничної колії і захоплення електровоза. Керівник поліції Донеччини наголосив, що ніхто з затриманих не зазнав тілесних ушкоджень.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.