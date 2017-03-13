У Луцьку активісти зайшли в будівлю ОДА з вимогами звільнити затриманих на Донбасі блокувальників

У Луцьку кількадесят людей зайшли до будівлі Волинської обласної державної адміністрації з вимогами звільнити затриманих біля місць блокування на сході України.

Учасники акції також вимагали, щоб керівництво області підтримало блокаду, як кажуть її прихильники, торгівлі з окупованими частинами Донбасу.

Крім того, вони хочуть звільнення чільних силовиків України – міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, заступника голови Національної поліції, керівника Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна, голови Служби безпеки України Василя Грицака і першого заступника голови СБУ, керівника Антитерористичного центру Віталія Малікова.

Акція з вимогами, зокрема, звільнити затриманих і припинити, як стверджується, торгівлю з окупованими територіями відбулася і в Києві.

Раніше в понеділок Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 43 особи на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив В’ячеслав Аброськін.

Із 43 затриманих один раніше судимий за вбивство, 9 заявили, що брали участь у проведенні антитерористичної операції, однак документів з них поки ніхто не надав, повідомив він. За словами Аброськіна, з цими людьми будуть також проведені слідчі дії за фактом незаконного блокування залізничної колії і захоплення електровоза. Керівник поліції Донеччини наголосив, що ніхто з затриманих не зазнав тілесних ушкоджень.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.