Голова МЗС Люксембургу відвідав Широкине, щоб «побачити наслідки російської агресії»

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн відвідав Донецьку область, зокрема, селище Широкине, що лежить майже на лінії фронту неподалік Маріуполя, щоб на власні очі побачити «руйнівні наслідки російської агресії проти України», повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Разом із ним селище відвідав і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як наводить прес-служба МЗС у фейсбуці слова Ассельборна, він у Широкині на власні очі «побачив трагедію» й заявив про дії проти цього селища спільних російсько-сепаратистських сил: «Усе, що є там нині, – це наслідок дій професійної армії».

Міністерство оборони України, зі свого боку, навело ще одні слова голови МЗС Люксембургу: «Щось схоже я спостерігав тільки в місті Мосул в Іраку, коли наприкінці минулого року побував там».

Жан Ассельборн перебуває з візитом в Україні в понеділок і вівторок. Як повідомили напередодні в МЗС України, важлива увага в перебігу цього візиту буде приділена аналізові ситуації на Донбасі в контексті збереження позиції Євросоюзу щодо санкцій проти Росії, а також співробітництву Україна – ЄС із урахуванням стану імплементації Угоди про всоціацію між Україною та ЄС і функціонування зони вільної торгівлі.