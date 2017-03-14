На Донбасі загинув один, поранені й травмовані восьмеро українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 13 березня загинув один український військовий, поранені четверо бійців, ще стільки ж зазнали травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

У штабі АТО вказують на погіршення ситуації, збільшення кількості обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі з застосуванням важкого озброєння. Всього зафіксовано 97 обстрілів, відзначають українські військові.

За цими даними, артилерію бойовики застосовували на всіх напрямках. «Складною була обстановка під Луганським, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а згодом ще й зі 152-міліметрових артилерійських установок», – вказує штаб АТО в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні «ЛНР» інформують про бойові дії в районі села Калинове.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.