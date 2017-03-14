Поліція відпустила затриманих на станції Кривий Торець – депутати

Депутати Верховної Ради, обрані за списками партії «Самопоміч», повідомили вночі 14 березня, що поліція відпустила всіх людей, затриманих на місці блокування залізниці на станції Кривий Торець у Донецькій області.

«За інформацією СБУ, всіх затриманих уже звільнили. Нам вдалося розшукати шістьох із 46. У їхніх телефонах знищена вся інформація. Це ускладнює пошук», – написала у Facebook віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

Депутат Семен Семенченко згодом написав у Facebook, що місцезнаходження всіх затриманих встановлено.

Опівночі 14 березня відділ комунікації поліції Донецької області повідомив, що на той момент «після перевірки, дачі пояснень та медичного огляду вже відпущені 20 блокувальників». У поліції цитують затриманого жителя Житомирської області, який вказав, що «його та ще кількох людей звозили в Донецьку область централізовано». «Забезпечили грошима та обіцяли плату за три тижні чергування на «редуті», пропонували 400 гривень на день», – ідеться в повідомленні поліцейських, які передають слова одного із затриманих.

Перед тим поліція та СБУ повідомили, що 13 березня затримали 43 особи на місці блокування на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції.

Серед затриманих дев’ятеро заявили, що брали участь у проведенні антитерористичної операції, однак документів з них поки ніхто не надав, повідомив заступник голови Національної поліції, голова Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін. За словами Аброськіна, з цими людьми будуть також проведені слідчі дії за фактом незаконного блокування залізничної колії і захоплення електровоза.