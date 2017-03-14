Британський парламент затвердив законопроект про вихід країни з ЄС

Палата лордів британського парламенту 13 березня схвалила остаточний варіант законопроекту, що дає уряду право розпочати процес виходу Великої Британії з Європейського союзу. Раніше документ був схвалений Палатою громад. Прем'єр-міністр Тереза Мей може оголосити про початок процедури виходу з ЄС уже 14 березня.

Уряд вніс законопроект до парламенту наприкінці січня і наполягав на ухваленні тексту в незмінному вигляді.

Нижня палата схвалила пропозицію уряду, проте Палата лордів, в якій уряд не має більшості, на початку березня внесла в законопроект дві поправки. Перша стосувалася надання гарантій громадянам ЄС, які перебувають на території країни, інша поправка надає парламенту можливість заблокувати дії уряду щодо виходу з Євросоюзу. Однак після того як нижня палата відкинула ці поправки, Палата лордів схвалила закон без них.

Процес виходу Великої Британії з ЄС має бути розпочатий до 31 березня і триватиме до двох років.

У червні 2016 року більшість жителів Великої Британії на референдумі висловилися за вихід з Євросоюзу. Попри те, що більшість депутатів були проти виходу країни з ЄС, представники провідних партій, консерватори і лейбористи, заявили, що виконають волю виборців.