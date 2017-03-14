Представники сирійської опозиції заявили про бойкот переговорів в Астані

Представники сирійських опозиційних груп заявили, що вони не братимуть участі в запланованих на 14 березня в столиці Казахстану Астані мирних переговорах. Своє рішення вони пояснюють небажанням Росії та Сирії дотримуватися укладених у грудні домовленостей про припинення вогню.

«Росія продовжує свої злочини в Сирії проти цивільного населення і підтримку злочинів сирійського режиму», – сказав один із представників опозиції Усама Абу Зейд.

Сирійські повстанські групи 11 березня закликали відтермінувати переговори в Казахстані і заявили, що наступні контакти залежатимуть від того, чи сирійський уряд і його союзники приєднаються до припинення вогню.

Опозиціонери заявили, що урядові й підтримувані Іраном сили продовжують бомбардувати райони поблизу Дамаска, Хомса, Дераа та Ідліб, а також готуються до штурму двох районів на околиці сирійської столиці.