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14 Березень 2017, Київ 10:19
Новини | Міжнародні

Представники сирійської опозиції заявили про бойкот переговорів в Астані

Попередній раунд мирних переговорів щодо Сирії, Астана, лютий 2017 року

Попередній раунд мирних переговорів щодо Сирії, Астана, лютий 2017 року

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Представники сирійських опозиційних груп заявили, що вони не братимуть участі в запланованих на 14 березня в столиці Казахстану Астані мирних переговорах. Своє рішення вони пояснюють небажанням Росії та Сирії дотримуватися укладених у грудні домовленостей про припинення вогню.

«Росія продовжує свої злочини в Сирії проти цивільного населення і підтримку злочинів сирійського режиму», – сказав один із представників опозиції Усама Абу Зейд.

Сирійські повстанські групи 11 березня закликали відтермінувати переговори в Казахстані і заявили, що наступні контакти залежатимуть від того, чи сирійський уряд і його союзники приєднаються до припинення вогню.

Опозиціонери заявили, що урядові й підтримувані Іраном сили продовжують бомбардувати райони поблизу Дамаска, Хомса, Дераа та Ідліб, а також готуються до штурму двох районів на околиці сирійської столиці.

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