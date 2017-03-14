ВАДА: Росія має виконати значну роботу для участі в змаганнях

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) заявляє, що Росія ще має виконати «значну роботу» для відновлення роботи антидопінгової агенції в цій країні й безперешкодної участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Залишається значна робота. РусАдА (Російська антидопінгова агенція – ред.) має продемонструвати, що її процеси є автономними і незалежними від втручання ззовні», – відзначив президент ВАДА Крейґ Ріді на нараді у швейцарській Лозанні 13 березня.

Російські чиновники того ж дня заявили, що діяльність РусАдА має бути відновлено в листопаді. Міністр спорту Павло Колобков вказав 13 березня, що Росія «старанно працюватиме» задля виправлення репутації і перерахував те, що вже зроблено для реструктуризації антидопінгової системи.

«Ми відкриті для всіх видів перевірок окремих спортсменів і організацій. Ми готові пройти будь-який вид зовнішньої перевірки», – вказав Колобков у Лозанні.

Розслідування ВАДА раніше виявило підтримувану державою програму вживання допінгу в Росії і приховування такого вживання. Через це з 2015 року російські легкоатлети усунуті від участі в усіх змаганнях під егідою міжнародної федерації. Різні міжнародні федерації із зимових видів спорту скасували проведення запланованих у Росії змагань.

ВАДА розробила спеціальну програму, яка має на меті допомогти Росії організувати діяльність спортсменів відповідно до антидопінгових правил.