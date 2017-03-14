Порошенко підписав закон про виділення землі під меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» закону «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо заходів із забезпечення вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні». Про це повідомляє прес-служба глави держави 14 березня.

Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою 21 лютого 2017 року. Раніше цей документ був визначений президентом як невідкладний для першочергового розгляду парламентом.

Ухвалення закону спрямоване на вирішення питання про надання земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної сотні (вул. Інститутська, 3) у Печерському районі Києва із земель комунальної власності в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності. Відповідна ділянка надається для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.