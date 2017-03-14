Син іранського опозиціонера засуджений через публікацію листа свого батька

В Ірані до шести місяців за ґратами засуджений Мір-Хосейн Мусаві, син лідера опозиції, колишнього спікера парламенту Мегді Каррубі. Про це 13 березня повідомили іранські державні ЗМІ та родина Каррубі.

Мусаві визнаний винним за звинуваченням у поширенні пропаганди проти уряду. Йому закидають публікацію листа свого батька до президента Ірану Хассана Роугані, в якому Мегді Каррубі після кількох років домашнього арешту вимагав відкритого суду.

У 2009 році Мегді Каррубі разом із Мір-Хосейном Мусаві брали участь у президентських виборах в Ірані. Тоді переможцем став Махмуд Ахмадінежад. Мегді та його син вважали перемогу Ахмандінежада нечесною та закликали людей до протестів на вулицях. Демонстрації в Ірані не вщухали кілька тижнів.

Для того щоб зупинити протести, іранська влада помістила лідерів опозиції під домашній арешт на початку 2011 року.

Судова влада назвала Мусаві і Каррубі «зрадниками» та пообіцяла вжити проти них правових заходів, але цього так і не відбулося.

Президент Ірану Хассан Роугані в своїй президентській кампанії 2013 року обіцяв зняти домашній арешт.

У грудні 2016 року Мегді Каррубі пішов із посади генерального секретаря своєї партії. У листі до Партії національної довіри Каррубі заявив, що його відставка є спробою зберегти єдність напередодні травневих президентських виборів.