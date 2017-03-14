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14 Березень 2017, Київ 10:18
Новини | Суспільство

Письменника Жадана зупиняли на в’їзді в зону АТО

Український письменник і волонтер Сергій Жадан

Український письменник і волонтер Сергій Жадан

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Українського письменника і волонтера Сергія Жадана та музикантів, які разом із ним планували виступити перед українськими бійцями на Донбасі, 13 березня зупиняли на одному з блок-постів Слов’янська. Про це сам Жадан повідомив у Facebook.

Письменник мав на меті дати концерт військовим, він в’їжджав до зони АТО з музикантами та волонтерами. Співробітники поліції вимагали «спеціального дозволу».

«З ким ви тепер боретесь, із волонтерами?» – написав Жадан. Він припустив, що такі затримки відбуваються через акцію, яку її учасники називають «блокадою торгівлі з окупованими частинами Донбасу».

Речниця поліції області Наталія Шиман заявила, що «на Донеччині немає обмежень щодо в’їзду волонтерів». Також вона вказала, що Жадана відпустили «після необхідної процедури», якої саме – не повідомила.

Минулого місяця із Жаданом трапився інцидент, пов’язаний із забороною в’їзду до Білорусі. Офіційний Мінськ скасував своє рішення щодо письменника після втручання українських дипломатів.

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