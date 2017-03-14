Reuters: Росія перекинула спецназ на кордон з Лівією

На авіабазу в Єгипті на кордоні з Лівією прибув підрозділ російського спецназу, повідомляє агенція Reuters з посиланням на американські і єгипетські дипломатичні джерела.

Співрозмовники агентства зі США на умовах анонімності раніше заявили, що російські військовослужбовці і безпілотні літальні апарати прибули кілька днів тому в населений пункт Сіді Баррані за 100 кілометрів від єгипетсько-лівійського кордону. Джерело в єгипетських силах безпеки повідомило, що йдеться про загін російського спецназу з 22 осіб.

Джерела агентства не виключили, що метою цих дій Росії може бути підтримка командувача Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, який не підкоряється визнаному міжнародним співтовариством уряду Лівії.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Міністерство оборони Росії коментарів не надало. Влада Єгипту оголосила, що «жодного іноземного солдата з іншої країни на єгипетській землі немає».

У той же час в Раді Федерації Росії інформацію про відправку на кордон з Лівією російських військових заперечують. «Це фейкова новина, на яку не потрібно і звертати уваги», – заявив російському державному агентству «РИА Новости» перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров. Він зазначив, що без санкції парламенту президент Росії не міг відправити війська в іншу країну, передає російський «Інтерфакс».