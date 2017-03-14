У Рівному через затримання учасників економічної блокади Донбасу скликають сесії двох рад

Зранку 14 березня працівники апарату Рівненських обласної і міської рад скликали депутатів на позачергові засідання, питанням порядку денного яких є ухвалення звернення до президента і керівників Верховної Ради України й уряду з вимогою звільнити затриманих учасників блокади.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вночі Рівненську обласну державну адміністрацію пікетували самооборонці і представники правих сил, зокрема УНА-УНСО. Вони запалили під адміністрацією шину.

Голова адміністрації Олексій Муляренко, який прибув до активістів, заявив, що розмовляв із керівником Нацполіції Сергієм Князєвим, який пообіцяв,що до ранку затриманих блокувальників відпустять.

Заступник голови облради, свободівець Олексій Бучинський підтримав і сам зачитав звернення пікетувальників.

До вимог звільнити затриманих блокувальників та відправити у відставку керівників силових відомств рівненські активісти у своїй заяві додали вимоги заборонити торгівлю російськими товарами в Україні, закрити російські банки і визнати Росію агресором, а антитерористичну операцію – війною.

Претензії до влади також висловили рівненські волонтери, які заявляють, що в останні місяці через бюрократичні і фізичні перешкоди не можуть довезти допомогу на передову.

Сесія Рівненської облради запланована на другу половину дня. У ці години рівняни прощаються із загиблим в АТО айдарівцем Сергієм Голубєвим.

Напередодні в Луцьку кількадесят людей зайшли до будівлі Волинської обласної державної адміністрації з вимогами звільнити затриманих біля місць блокування на сході України.

Акція з вимогами, зокрема, звільнити затриманих і припинити, як стверджується, торгівлю з окупованими територіями відбулася і в Києві.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 43 особи на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив В’ячеслав Аброськін.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.