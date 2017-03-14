Сербські чиновники заявили про намір відвідати Крим

Депутати Сербської радикальної партії Воїслава Шешеля планують відвідати анексований Росією Крим у складі міжнародної парламентської делегації 19-21 березня. Про це кримському виданню «РІА Новини Крим» повідомив голова Белградського міської ради партії Мільян Дам’янович.

«Сербську радикальну партію в Криму будуть представляти професор Мілован Боїч, Дубравко Боїч і член головуючої колегії УРП Александар Шешель», – заявив Дам’янович.

За його словами, програма візиту і робочі зустрічі ще узгоджуються.

За повідомленням, поїздку присвячують річниці «кримського референдуму».

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки закордонних делегацій у Крим не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало 25 липня звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».