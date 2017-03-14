Рада ратифікувала угоду про ЗВТ між Україною і Канадою

Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною й Канадою. За таке рішення 14 березня проголосували 272 народні депутати за необхідних 226.

Спікер парламенту Андрій Парубій після голосування заявив, що якнайшвидше підпише документ.

Як йдеться в пояснювальній записці, ратифікація угоди сприятиме розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою, дозволить українським товаровиробникам отримувати переваги від безмитного доступу до ринку Канади, відкриє українському бізнесу нові ринки збуту.

Президент України Петров Порошенко назвав ратифікацію документа «історичним моментом» для двосторонньої торгівлі України з Канадою.

За його словами, український бізнес отримує доступ до Північноатлантичного ринку, що сприятиме українському експорту. Також, за даними президента, ця угода приведе до прямих іноземних інвестицій в Україну на рівні 36 мільйонів доларів, створить нові робочі місця в різних галузях, дасть безмитний доступ на 98% товарних позицій на канадський ринок.

«По суті, йдеться про формування трикутника вільної торгівлі Україна – Канада – ЄС. Адже на завершальному етапі перебуває формування зони вільної торгівлі Канада-ЄС», – йдеться в заяві президента, яку цитує його прес-служба.

За словами Порошенка, це подія важлива ще й як «відповідь на російську гібридну агресію, яка загрожує не лише Україні, але і країнам ЄС, Канаді і всьому вільному світу».

Угода була підписана у липні 2016 року в Києві.