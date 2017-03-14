Поліція заявляє про відсутність травм у затриманих у Кривому Торці

У поліції заявляють, що відпустили всіх учасників торгової блокади Донбасу, затриманих напередодні на станції Кривий Торець у Донецькій області. Як написав у Facebook заступник голови Національної поліції України – керівник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін, ніхто з них «не має тілесних ушкоджень».

«Але надходить інформація, що відома особа – організатор «блокади» вимагає від кожного з них звертатися до лікарні зі скаргами «на здоров’я» для використання в подальшій дискредитації співробітників поліції. До речі, кожен із затриманих після перевірки та дачі пояснень пройшов медичний огляд, під час якого «скарг» не надходило», – заявив Аброськін.

Всього, за його словами, 13 березня поліція затримала 45 людей. «Із них вісім осіб, які, за їхніми словами, брали участь в АТО, чотири – власники зброї та шість – раніше засуджених осіб. Затримані є жителями восьми областей України: Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Вінницької, Житомирської, Донецької, Сумської і Миколаївської.

Один із фактичних українських організаторів блокади, народний депутат Семен Семенченко (фракція «Самопоміч») заявляє, що серед тих, хто вчора був затриманий, є шпиталізовані.

«На місці розгону Редуту в Кривому Торці вже відбувається маса цікавого. Зникли всі особисті речі добровольців, те які залишилися згрібають у мішки місцеві комунальники. На місці Редуту розбито намет спецназу поліції і всі ці браві хлопці охороняють переїзд», – написав Семенченко у Facebook.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали понад 40 людей на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено вісім одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив В’ячеслав Аброськін.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.