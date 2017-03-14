У Львові активісти вимагають звільнити міністра МВС і голову СБУ

У Львові представники різних громадських організацій вимагають від президента України звільнити з посади міністра МВС Арсенія Авакова і голову СБУ Василя Грицака.

«Голова ЛОДА сьогодні виїхав у Київ і він пообіцяв нам, активістам, під час нашої зустрічі у приміщенні адміністрації вночі, що передасть президентові наші вимоги. Ми чекаємо на інформацію від голови ЛОДА. Вина за репресивні дії щодо учасників блокади лежить на міністрові МВС та голові СБУ. Ми не допустимо, щоб в Україні повторювали помилки старої влади», – повідомила громадський активіст Львова Наталія Шелестак.

У Львові представники громадських організацій створили штаб підтримки затриманих учасників блокади, але діятимуть залежно від того, як розвиватимуться події.

«Ми, представники громадських організацій Львівщини, не діятимемо на чиєсь політичне замовлення, ми проти того, щоб на блокаді хтось заробляв політичні дивіденди. Ми підтримуємо блокаду торгівлі з ОРДЛОі вважаємо, що влада має одуматись і очолити цей процес. Силове протистояння чи компроміс із нацією – це рішення за президентом», – заявив львівський активіст економічного бойкотного руху Олег Радик.

Сьогодні відбудеться позачергова сесія Львівської міської ради, присвячена питанню блокади ОРДЛО та силового розгону її учасників. Також депутати збирають підписи про скликання позачергової сесії Львівської облради.

Сьогодні також працівники апарату Рівненських обласної і міської рад скликали депутатів на позачергові засідання, питанням порядку денного яких є ухвалення звернення до президента і керівників Верховної Ради України й уряду з вимогою звільнити затриманих учасників блокади. Рівненські активісти вимагають звільнити затриманих блокувальників та відправити у відставку керівників силових відомств, заборонити торгівлю російськими товарами в Україні.

Напередодні в Луцьку кількадесят людей зайшли до будівлі Волинської обласної державної адміністрації з вимогами звільнити затриманих біля місць блокування на сході України.

Акція з вимогами, зокрема, звільнити затриманих і припинити, як стверджується, торгівлю з окупованими територіями відбулася і в Києві.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 43 особи на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив В’ячеслав Аброськін.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.