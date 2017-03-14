Уряд: руху вантажних поїздів між окупованою і контрольованою урядом частинами Донбасу немає

«Укрзалізниця» не перевозить вантажів на тимчасово непідконтрольну територію України і у зворотному напрямку, йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України 14 березня.

«Станом на 14 березня рух вантажних поїздів з непідконтрольної території Донецької та Луганської областей на підконтрольну та зворотно через усі залізничні стики не здійснюється», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції.

Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий і про їх перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено вісім одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – дві бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив В’ячеслав Аброськін.

У низці регіонів України відбувають акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.