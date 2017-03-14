Лавров закликав силовиків України «застосувати владу» проти активістів, які блокують відділення «Сбербанку»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав правоохоронні органи України «застосувати владу» проти активістів, які блокують відділення російського «Сбербанку» в Україні.

За словами Лаврова, керівництво «Сбербанку» звернулося до відповідних компетентних органів України з метою припинити перешкоджання їхній діяльності.

«Розраховуємо, що процедури, які, згідно з українським законодавством, можна застосувати, будуть задіяні без будь-якої політизації», – сказав він.

Напередодні активісти політичної партії «Національний корпус» та «Правого сектору» пікетували головний офіс «Сбербанку» у центрі Києва. Вони вимагали припинення роботи цієї фінансової установи в Україні. Крім того, активісти замурували центральний вхід до фінустанови бетонними блоками.

Раніше агенція «Інтерфакс-Україна» повідомила, що дочірній банк Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.

Перед цим у НБУ заявили, що Україна може застосувати санкції до російського «Сбербанку», якщо він обслуговуватиме клієнтів із «паспортами» угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Минулого тижня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Україні. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Україна наполягає, що таким чином Росія ще більше гальмує реалізацію Мінських домовленостей. У Росії натомість заявляють, що указ Путіна – тимчасовий, і діятиме до втілення сторонами Мінських угод.

У 2015 році Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.