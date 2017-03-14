У Раді вимагають розслідування і звіту силовиків через події в Кривому Торці

Народні депутати під час виступів у Верховній Раді України 14 березня закликали розслідувати події 13 березня в Кривому Торці, коли 45 учасників акції з блокування, як вони говорять, торгівлі з окупованими частинами Донбасу, затримали силовики. Крім того, вони закликали ухвалити законопроект щодо заборони торгівлі з тимчасово окупованими територіями.

Зокрема фракція «Радикальної партії» вимагає створити тимчасову слідчу комісію парламенту. Як заявив лідер фракції Олег Ляшко, його фракція категорично проти застосування сили стосовно учасників блокади на сході України і вважає, що необхідно шукати компроміс «на майданчику Верховної Ради».

Позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко (член ВО «Свобода») вимагає, щоб 14 березня міністр внутрішніх справ і голова СБУ поінформували Верховну Раду про вчорашні події з розгону учасників блокади на станції Кривий Торець в Донецькій області.

За його словами, «реакція людей у Києві, в Чернівцях, в Луцьку, у Вінниці свідчить про те, що терпець народу уривається».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала до відповідальності президента через розгін учасників блокади. «Наша фракція «Батьківщина» вимагає, по-перше, відповідальності першої особи держави, яка дала розпорядження, команду розправлятися з нашими атошниками, які блокували торгівлю. По-друге, негайно ухвалити закон про окуповані території. І, по-третє, нам треба всім народом стати на захист припинення торгівлі з окупованими територіями», – додала вона.

Водночас представник президента у Верховній Раді України Артур Герасимов заявив, що «збереження внутрішнього фронту» в Україні і розгойдування ситуації в країні вигідне «перш за все агресору».

Він також висловив здивування тим, що серед учасників блокади є раніше судимі особи, а також, що у них були виявлені гранати.

За даними поліції, 13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їх перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено вісім одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – дві бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив керівник управління поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

У низці регіонів України відбувають акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.