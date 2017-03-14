Комісія Львівської мерії знову звертається про допомогу через завали сміття у місті

Львівська міськрада звертається про допомогу до всіх державних інстанцій, щоб врегулювати ситуацію з вивезенням і захороненням твердих побутових відходів. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За даними комісії, 25% сміття не вивезли з понад 300 майданчиків.

Це звернення мерія планують направити прем’єр-міністрові, голові ЛОДА, Міністерству охорони здоров’я України і Держспоживслужбі. Якщо температура повітря підвищуватиметься, то це загрожує погіршенням санітарно-епідеміологічної ситуації в місті, кажуть міські чиновники.

«Замість того, щоб ухвалювати рішення, і на тих полігонах, які є в Україні, по одній машині приймати сміття, роблять все навпаки – штучно перекривають, зупиняють. Сьогодні ми ухвалили рішення повторно звернутись до керівників держави, області», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Тимчасом голова Львівської облдержадмінстрації Олег Синютка заявив у коментарі Радіо Свобода, що Львівська міськрада до нього не зверталась по допомогу.

«Місто не подало жодного конкретного факту, де б були затримані сміттєвози, чи конкретного номеру автомобіля, який був зупинений через те, що вивозив сміття з Львівщини. Ми звернулись з листом до міської влади, якщо вона надасть конкретні факти, то ми з’ясуємо, чому затримувався автомобіль. За інформацією поліції, жоден автомобіль не затримувався на Львівщині. Виглядає на те, що слово «блокада» використовується, щоб закрити свою неспроможність виконати роботи з вивезення відходів. Нині сміття вивозиться на територію Львівщини і поза», – заявив Синютка.

За словами очільника Львівщини, міські чиновники не звертались до ЛОДА з новими пропозиціями щодо виділення земельної ділянки для сміттєпереробного заводу і полігону.

На Яворівщині є земельна ділянка, придатна для будівництва заводу, але не для полігону твердих побутових відходів. 10 травня завершиться другий етап конкурсу, оголошеного ЛОДА, з вибору інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу, але саме громада має вирішити, чи може на земельній ділянці того чи іншого району будуватись завод.

30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі через пожежу стався зсув сміття. Під час ліквідації обвалу сміття і пожежі загинули троє рятувальників і працівник комунального підприємства, тіло якого досі не знайдено. Міський голова Львова Андрій Садовий заявляє, що на сміттєзвалищі умисно була організована пожежа.

Зараз у Львові щодня вивозять сміття на полігони Львівщини та інших областей.