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14 Березень 2017, Київ 14:48
Новини | Міжнародні

Суд ЄС визнав законною заборону на носіння хіджабу на роботі

Суд дійшов висновку, що роботодавці, забороняючи носіння хіджабів, не порушують закони ЄС, а сама така заборона не є «прямою дискримінацією»

Суд дійшов висновку, що роботодавці, забороняючи носіння хіджабів, не порушують закони ЄС, а сама така заборона не є «прямою дискримінацією»

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Європейський суд визнав законною заборону на носіння на робочому місці «видимих політичних, філософських чи релігійних символів», зокрема хіджабу, мусульманської хустки.

Таке рішення найвища судова інстанція Європейського союзу винесла за позовом двох жительок Франції і Бельгії, які були звільнені компаніями за відмову не носити хіджаби на роботі.

Суд дійшов висновку, що роботодавці, забороняючи носіння хіджабів, не порушують закони ЄС, а сама така заборона не є «прямою дискримінацією».

У 2004 році уряд Франції, а слідом за ним і Бельгії офіційно заборонили демонстрацію релігійних символів на робочих місцях. Пізніше ця заборона була розширена на школярів і батьків, які супроводжують дітей у школу.

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