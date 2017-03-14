У Запоріжжі активісти вийшли на акцію на захист виборчих прав переселенців

У Запоріжжі біля будівлі обласної державної адміністрації відбувся флешмоб на підтримку права переселенців брати участь у виборах місцевих громад «Єдина країна - рівні права для кожного громадянина!».

Під час заходу активісти зібрали велику мапу України з синьо-жовтих пазлів-«областей» та скандували «Кожен голос – важливий».

«Переселенці не мають права голосу на місцевих виборах і на виборах за мажоритарною системою. Люди живуть у цих громадах вже по три роки. Від 60 до 80%, за різними даними соціологічних досліджень, людей не планують повертатися — люди живуть, платять податки, але, на жаль, не мають право обирати своїх представників до місцевих органів влади і до Верховної Ради по мажоритарних списках. Ця проблема також стосується трудових мігрантів», — розповіла один з організаторів акції радник Мінсоцполітики з питань ВПО (вимушено переміщених осіб)у регіоні, голова Спілки громадських організацій «Запорізька мережа організацій ВПО» Анастасія Перепелиця.

Метою акції є привернути увагу центральних органів влади до проблеми.

«Ми підтримуємо законопроект «Групи впливу» та «Опори». У ньому передбачається, що можна буде змінювати виборчу адресу на час виборів за мотивованим листом, тобто якщо людина бачить себе членом цієї громади, може подати мотивуючий лист, де прописано, що він тут живе, працює, має власність, і тоді дозволяється змінити його виборчу адресу», — додає Перепелиця.

Аналогічні акції відбуваються і в інших містах України — Вінниці, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі.

За інформацією регіонального штабу з питань переселенців, в Запорізькій області наразі офіційно зареєстровані 69 тисяч 715 внутрішньо переміщених осіб.