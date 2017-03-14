Справа Іл-76: Міноборони проти позовів щодо компенсації моральних збитків потерпілим

Міністерство оборони України заперечує проти цивільних позовів щодо компенсації моральних збитків, поданих потерпілими – родинами загиблих військовослужбовців. Про це у Павлоградському міськрайонному суді, де слухається справа про збитий озброєними сепаратистами під Луганськом літак Іл-76 з 49 українськими військовими на борту, 14 березня заявив представник Міністерства оборони України, яке було залучене до судового розгляду як один із відповідачів, Олексій Камінецький.

За його даними, згідно із законодавством щодо боротьби з тероризмом в Україні, яке діяло на момент трагедії з літаком, Міністерство оборони України могло брати участь в антитерористичних заходах винятково на об’єктах Збройних сил України і «не могло бути залучене до широкомасштабних антитерористичних операцій».

Як зазначив представник Міноборони, позивачі, звертаючись з позовами до Міноборони, не врахували того, що організація та координація антитерористичної операції була покладена на Антитерористичний центр при СБУ.

Водночас він заявив, що, за цивільним кодексом України, моральна шкода «відшкодовується особою, яка її завдала, за наявністю її вини». Між тим, на його думку, позивачі у своїх позовних заявах чітко не вказали, якими саме діями чи бездіяльністю Міністерства оборони їм була завдана моральна шкода.

У Павлограді на Дніпропетровщині вже понад півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.