Івано-Франківська облрада вимагає звільнити затриманих учасників блокади на Донбасі

В Івано-Франківську позачергова сесія облради і народне віче відбулися сьогодні біля будівлі облдержадміністрації. Їх ініціювали прикарпатські активісти і депутати, «враховуючи суспільно-політичну ситуацію у зв’язку із силовим розгоном учасників блокади торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей».

Депутати ухвалили звернення до президента України, Верховної Ради і Кабінету міністрів щодо «мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації на сході України».

Вони підтримали вимоги Прикарпатського штабу визволення учасників блокади ОРДЛО: звільнити затриманих блокувальників і закрити проти них кримінальні провадження, звільнити з посад міністра МВС і його заступника, «визнати законодавчо російську агресію проти України війною та ухвалити закон про тимчасово окуповану територію України».

«За» ухвалення відповідного рішення проголосували 60 депутатів. Його підтримали представники усіх фракцій обласної ради.

«Сьогодні важко однозначно сказати, яким шляхом задовільнити всі питання», – зазначив голова обласної держадміністрації Олег Гончарук.

Він підтримав звернення, однак утримався щодо пунктів, які стосуються кадрових вимог, бо «як посадова особа не можу піднімати питання щодо міністрів». Водночас Гончарук закликав бути толерантними і уникати екстремізму.

На минулому тижні на сесії обласної ради прикарпатські депутати вимагали визнати факт окупації східних територій України Росією, припинити торгівлю з непідконтрольними територіями та вжити заходів щодо зміцнення енергетичної безпеки України.

На знак протесту проти арештів активістів блокади торгівлі з ОРДЛО у ніч з 13 на 14 березня під стінами Івано-Франківської ОДА активісти палили шини.

За даними поліції, 13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їх перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено вісім одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – дві бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив керівник управління поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

У низці регіонів України відбувають акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.