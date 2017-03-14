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14 Березень 2017, Київ 16:21
Новини | Події

МЗС: з 1 квітня українці зможуть подорожувати до Албанії без віз

Адріатичне море біля міста Дуррес, Албанія

Адріатичне море біля міста Дуррес, Албанія

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У Міністерстві закордонних справ заявляють, що 1квітня набирає чинності угода між Кабінетом міністрів України та Радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Facebook, відповідно до угоди, підписаної 4 листопада 2016 року в Тирані, громадяни України та Албанії, які користуються дійсними проїзними документами (закордонними паспортами, посвідченнями особи моряка), можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території договірних сторін упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

У лютому Кабмін затвердив угоду з Радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог.

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