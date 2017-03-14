Комісар ООН із прав людини: Сирія стала катівнею

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн назвав сирійський конфлікт «найбільшою створеною людьми катастрофою від часів Другої світової війни», згадавши широке застосування тортур і «хвилю кровопролиття і звірств».

«Сьогодні в якомусь сенсі вся країна стала катівнею – місцем дикого жаху і абсолютної несправедливості», – сказав верховний комісар ООН з прав людини у своїй заяві від 14 березня.

«Незліченні люди постраждали від довільних затримань, тортур, викрадень і насильницьких зникнень у Сирії», – сказав він.

Зейд Раад аль-Хусейн закликав до звільнення десятків тисяч ув’язнених, яких утримують сторони конфлікту в Сирії. За його словами, притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, в тому числі причетних до катувань, необхідне для досягнення міцного миру.

Верховний комісар ООН з прав людини також заявив, що зусилля з припинення «цієї безглуздої бійні» неодноразово ветувалися, ймовірно, маючи на увазі кроки Росії і Китаю із блокування підтримуваних Заходом резолюцій Ради безпеки ООН для захисту сирійського президента Башара аль-Асада.

Внаслідок шестирічної війни в Сирії, яка почалася з розгону урядом продемократичних протестувальників, загинули, за оцінками, близько 300 тисяч людей, мільйони змушені були переїхати.