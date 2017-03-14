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14 Березень 2017, Київ 16:20
Новини | Події

Полторак закликав офіцерів запасу повернутися на службу до ЗСУ

Степан Полторак

Степан Полторак

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Міністр оборони України Степан Полторак закликав офіцерів запасу повернутися на службу до Збройних сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Звертаюся до офіцерів запасу, – тих, хто за вислугою років отримали пенсійне забезпечення від держави, житло і пільги і перебувають на заслуженому відпочинку... Якщо вам дозволяє вік і стан здоров’я, закликаю повернутися до лав Збройних сил: нам потрібен ваш досвід і знання», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Полторак зазначив, що, незважаючи на сформовану армію, в тому числі завдяки добровольцям, загрози незалежності України досі існують.

За даними керівника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, у 2016 році понад 69 тисяч військовослужбовців уклали контракт із ЗСУ.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.

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