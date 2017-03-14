Полторак закликав офіцерів запасу повернутися на службу до ЗСУ

Міністр оборони України Степан Полторак закликав офіцерів запасу повернутися на службу до Збройних сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Звертаюся до офіцерів запасу, – тих, хто за вислугою років отримали пенсійне забезпечення від держави, житло і пільги і перебувають на заслуженому відпочинку... Якщо вам дозволяє вік і стан здоров’я, закликаю повернутися до лав Збройних сил: нам потрібен ваш досвід і знання», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Полторак зазначив, що, незважаючи на сформовану армію, в тому числі завдяки добровольцям, загрози незалежності України досі існують.

За даними керівника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, у 2016 році понад 69 тисяч військовослужбовців уклали контракт із ЗСУ.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.