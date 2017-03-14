Україна і Туреччина підписали угоду про поїздки громадян за ID-картками

Україна і Туреччина підписали угоду про взаємні поїздки громадян за ID-картками.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, церемонія підписання угоди відбулася під час офіційного візиту прем’єра Володимира Гройсмана до Туреччини.

Угода передбачає, що громадяни України і громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містить безконтактний електронний носій, будуть мати можливість в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини і України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

У Кабміні вважають, що ця угода буде сприяти розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Наразі між Україною і Туреччиною діє безвізовий режим в’їзду (до 90 днів).

З 1 січня 2016 року в Україні почали видавати внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки. Чинне законодавство не передбачає примусової заміни паперових внутрішніх паспортів громадян на пластикові ID-картки з електронним чипом. В уряді зазначають, що перехід від звичайних паспортів на ID-картки є кроком назустріч лібералізації візового режиму з ЄС.