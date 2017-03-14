Переговори щодо Сирії в Астані почалися без опозиції

Переговори, метою яких є припинення війни в Сирії, почалися в столиці Казахстану Астані 14 березня без сирійської опозиції.

У зустрічі беруть участь делегати із трьох країн, що підтримують переговори: Росії, Туреччини й Ірану.

Представники сирійських опозиційних груп 13 березня заявили, що не братимуть участі в мирних переговорах. Своє рішення вони пояснюють небажанням Росії та Сирії дотримуватися укладених у грудні домовленостей про припинення вогню.

Представник сирійського уряду Башар аль-Джафарі заявив, що відсутність опозиції на переговорах демонструє, що Туреччина порушує свої зобов’язання.

Анкара підтримує деякі сунітські повстанські угруповання, які прагнуть повалити уряд президента Башара аль-Асада.

У відповідь на відмову опозиції брати участь у переговорах, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес був «надзвичайно складним».

Два попередні раунди переговорів в Астані завершилася без прориву.

Внаслідок шестирічної війни в Сирії загинули, за оцінками, близько 300 тисяч людей, мільйони змушені були переїхати.