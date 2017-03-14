Облрада Сумщини розгляне питання щодо «розгону блокади» 15 березня

14 березня депутати Сумської облради так і не змогли зібратись на позачергову сесію, як того вимагали протестувальники вранці цього дня. Утім питання щодо «розгону блокади» депутати Сумщини розглянуть, але вже 15 березня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На засіданні розглядатиметься питання «Про звернення до президента України, прем’єр-міністра України та Верховної Ради України щодо забезпечення законності при переміщенні товарів у зоні проведення антитерористичної операції». Відповідне розпорядження підписав голова Сумської облради Володимир Токар після зустрічі з протестувальниками 14 березня.

У Сумах близько двох сотень учасників бойових дій та активістів зібралися зранку 14 березня біля будівлі облдержадміністрації з протестом проти вчорашнього розгону блокувальників.

Мітингувальники вимагали від керівництва області скликати позачергову сесію облради та від її імені направити звернення до президента України і Верховної Ради. У зверненні облрада має засудити «розгін блокади», вимагати від парламенту підтримати закон про особливий статус окупованих територій, припинити торгівлю з Росією, а також покарати тих, хто віддав наказ затримати і побити блокувальників 13 березня.

До протестувальників вийшов голова ОДА Сумщини Микола Клочко, а пізніше і голова облради Володимир Токар. Після довгих переговорів з протестувальниками чиновники таки погодились «спробувати зібрати» депутатів.

Перед тим, як чиновники вийшли до людей, ледь не сталась сутичка в будівлі облдержадміністрації. Там мітингувальники побачили озброєних нацгвардійців, люди почали кричати та ображати їх. Голова ОДА Микола Кличко домовився з керівництвом військових і вони, за його словами, залишили приміщення.

За даними поліції, 13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їх перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено вісім одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – дві бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив керівник управління поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

У низці регіонів України відбувають акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.