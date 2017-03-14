Україна готова до «Євробачення-2017» – виконавчий директор конкурсу

Україна готова до проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», заявив виконавчий директор конкурсу Йон Ола Санд.

«Всі питання, які виникали протягом 7-8 місяців, були вирішені, і я гордий повідомити, що ми повністю готові до проведення конкурсу в травні», – сказав він.

За словами Санда, оргкомітет «Євробачення» стикається з викликами у кожній черговій країні проведення, так само було і в Україні, але всі питання наразі вирішені. Він висловив упевненість, що у Києві глядачі побачать видовищне і добре організоване «Євробачення».

Сьогодні у Києві відбулася зустріч делегацій країн-учасниць конкурсу, делегації ознайомили з організаційною роботою, планом спеціальних подій.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра. Фінал пісенного конкурсу запланований на 13 травня.

Україну визначили місцем проведення «Євробачення-2017» після перемоги Джамали у травні минулого року в Швеції.