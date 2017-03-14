Ердоган звинуватив Нідерланди у різанині у боснійській Сребрениці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинувачує Нідерланди у різанині 1995 року у боснійській Сребрениці.

Під час телевізійного виступу 14 березня Ердоган заявив, що нідерландська репутація була зіпсована різаниною, яка була найжахливішим масовим вбивством у Європі з часів Другої світової війни.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав заяву Ердогана «мерзенною фальсифікацією історії».

Ердоган говорив про вбивство боснійськими сербами 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопців у боснійському місті Сребрениця, де перебував легкоозброєний нідерландських батальйон ООН. Після того як миротворці вийшли, у місті почалася різанина.

Ця заява президента Туреччина стала черговим витком у його словесній війні щодо Нідерландів після того, як Амстердам не дозволив турецьким міністрам проводити агітацію на своїй території щодо референдуму, запланованого на 16 березня.

Раніше Реджеп Таїп Ердоган назвав нідерландців «нацистськими недобитками» і звинуватив у «фашизмі».