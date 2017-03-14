На Прикарпатті вручатимуть відзнаку українським добровольцям

На Прикарпатті на пропозицію обласної асоціації учасників бойових дій на сході України будуть виготовлені спеціальні відзнаки добровольцям, повідомив 14 березня голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич.

«В умовах післяреволюційного хаосу, в умовах, коли українська армія була цілеспрямовано зруйнована проросійським, антиукраїнським злочинним режимом Януковича, добровольці перші стали на захист української державності, суверенітету, незалежності, соборності і до сьогодні виконують свій обов’язок перед Українською державою», – сказав Сич.

Рік тому обласна рада ухвалила рішення про визнання на регіональному рівні добровольців бійцями АТО. Такий статус уже отримало близько сотні прикарпатців.

Плануються також щомісячні виплати з обласного бюджету по 500 гривень родинам учасників боїв – добровольців.

День добровольця в Івано-Франківську відзначають різноманітними заходами. На Вічевому майдані проходить благодійний ярмарок для збору коштів на потреби бійців-добровольців, розгорнуті фотовиставки про бійців Української добровольчої армії та виставка військових артефактів.

13 березня в обласному краєзнавчому музеї презентували серію майстерні рукотворів «Теплі іграшки» під назвою «Добровольці». Це десять фігурок-мініатюр, прототипами яких стали реальні бійці Української добровольчої армії та медики-госпітальєри. Приміром, артилерист «Самітник», провідник «Дмитро», комбат «Червень», госпітальєр «Яна», сапер «Покутяка».

За словами їх творця Богдана Савлюка, «це популяризація української іграшки, а водночас мініатюри можуть стати оберегом, їх можна використовувати для посмішки, для підняття бойового духу».

14 березня в Україні вперше відзначається День українського добровольця. Рішення про це ухвалила Верховна Рада України 17 січня 2017 року.