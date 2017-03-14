У Запоріжжі на акції до Дня добровольців вимагали покарати організаторів розгону блокади

У Запоріжжі до Дня добровольців відбулася урочиста хода центральним проспектом від площі Запорізької до майдану Героїв Революції гідності.

Після ходи відбувся мітинг, учасники якого оголосили резолюцію до голови Запорізької ОДА з вимогами покарати організаторів розгону блокади.

«Звертаємось до вас з наступними вимогами: визнати неконтрольовані Україною території тимчасово окупованими; вимагати від окупантів негайно визволити українських військовополонених; заборонити бізнес на крові українських військових; звільнити посадовців, винних в розгоні та побитті учасників торговельної блокади», — йдеться у зверненні, яке під час мітингу оголосив запорізький ветеран війни на Донбасі Тимур Книш.

Документ активісти вручили присутньому на площі голові Запорізької ОДА Костянтину Брилю, який повідомив, що надішле отримане звернення до президента України.

За даними поліції, 13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їх перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено вісім одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – дві бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив керівник управління поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

У низці регіонів України відбувають акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.