Росія: сина віце-прем’єра Рогозіна призначили віце-президентом авіабудівної корпорації

У Росії сина віце-прем’єра Дмитра Рогозіна Олексія Рогозіна призначили віце-президентом Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК).

«Він має сформувати транспортний дивізіон ОАК, консолідувати ключові функції управління підприємствами на рівні головної корпорації, а також вибудувати єдиний контур управління програмами транспортної авіації», – повідомили 14 березня у прес-службі ОАК.

Раніше Рогозін-молодший працював в Міністерстві оборони, де займався роботою підприємств, підвідомчих міністерству, включаючи холдинг «Авіаремонт», «Оборонлогістіка», «224 льотний загін», а також підприємства військово-будівельного комплексу. Він також входить до ради директорів АТ «Гарнізон» і АТ «Воєнтелеком», є членом робочої групи Міноборони Росії з розвитку авіаційної і космічної інфраструктури.

Раніше у березні прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав директиву про призначення Сергія Іванова-молодшого – сина колишнього голови адміністрації президента Росії Сергія Іванова – головою найбільшої у світі алмазодобувної компанії «Алроса».

Раніше 37-річний Сергій Іванов-молодший працював старшим віце-президентом – керівником блоку управління добробутом «Ощадбанку». Цей блок об’єднує страховий та пенсійний бізнес, а також управління активами клієнтів Ощадбанку і низку інших напрямків.

Іванов-молодший також входить до ради директорів АТ «Роснєфтєгаз», НПФ «Газфонд», АТ «Сбербанк Управління активами», АТ «НВФ Ощадбанку», ТОВ СК «Сбербанк Страхування», ТОВ СК «Сбербанк Страхування життя».