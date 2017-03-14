СБУ: викрили привласнення понад 30 мільйонів гривень у «Київпастрансі»

Служба безпеки України заявляє, що силовики викрили привласнення понад 30 мільйонів гривень посадовими особами комунального підприємства «Київпастранс».

«Посадовціуклали низку правочинів з фіктивними підприємствами на придбання палива та запчастин. Незважаючи на повну оплату, товари або не поставлялись, або поставлялись за значно завищеною вартістю. Отримані суб’єктами господарювання кошти частково переводились у готівку та розподілялись між зацікавленими особами», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, правоохоронці провели 29 обшуків у службових та житлових приміщеннях фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучили документи та носії інформації.

Силовики відкрили кримінальне провадження за статтями 191 (Привласнення, розтрата майна) та 209 (Легалізація (відмивання) доходів) Кримінального кодексу України.

Напередодні у підприємстві «Київпастранс» повідомили, що 13 березня Служба безпеки України та Генеральна прокуратура України розпочали перевірку господарської та фінансової діяльності комунального підприємства «Київпастранс» за минулі роки. У «Київпастрансі» заявили про готовність до співпраці з силовиками і готові сприяти проведенню детальної перевірки для виявлення будь-яких проявів корупції.

«Київпастранс» – підприємство, яке є власністю територіальної громади Києва, на підприємстві працює майже 10 тисяч працівників.