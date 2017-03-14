Німеччина: влада землі Саар заборонила акції іноземних політиків

Керівник німецької землі Саар 14 березня анонсувала заборону політичних кампаній іноземним політикам у час ескалації відносин між Анкарою та Брюсселем.

«Внутрішньому турецькому конфлікту не місце у Німеччині. Агітаційні кампанії, які ставлять під ризик внутрішній спокій у країні повинні бути заборонені», – заявила Аннеґрет Крамп-Карренбауер, керівник уряду землі Саар.

Вона зазначила, що кожна з 16-ти федеральних земель Німеччини має право забороняти політичну активність, яка ставить під ризик мирне співіснування німців і іноземців.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер зазначила, що земля Саар використовуватиме всі можливості для запобігання проведенню таких акцій.

При цьому вона зазначила, що у Німеччині не будуть бездумно заборонятися проведення політичних акцій усім турецьким урядовцям.

Крамп-Карренбауер бере участь у виборах 26 березня від Християнсько-Демократичного союзу канцлера Німеччини Анґели Меркель.

Наразі незрозуміло, чи планували турецькі політики якісь акції на території землі Саар.

Влада Нідерландів заборонила турецьким міністрам проводити на своїй території агітаційні мітинги до референдуму, який у Туреччині має відбутися 16 березня. (Метою референдуму є розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана).

Після цього Ердоган назвав нідерландців «нацистськими недобитками» і звинуватив у «фашизмі».