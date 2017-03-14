Штаб: сьогодні на Донбасі поранені і травмовані троє українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовані 54 випадки порушення режиму тиші, поранені двоє українських військових, травмований один.

Як повідомляє прес-центр штабу, на маріупольському напрямку біля Мар’їнки підтримувані Росією бойовики вели вогонь з танка, під Павлополем та Чермаликом – мінометів калібру 120 міліметри, Водяне – мінометів та озброєнь БМП.

За даними штабу, на донецькому напрямку по позиціях біля Авдіївки сепаратисти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів калібру 82 та 120 міліметрів.

«На Луганщині біля Кримського бив міномет калібру 120 мм, гранатомети та кулемети», – зазначають українські військові.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в сьогоднішньому обстрілі Ясинуватського району, в результаті чого знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли своїх позицій біля населених пунктів Калинове, Калинівка, Лозове, Логвинове.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.