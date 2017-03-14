ДСНС: в Авдіївці і 11 населених пунктах Ясинуватського району немає світла

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що в Авдіївці і 11 населених пунктах Ясинуватського району припинене електропостачання.

Як повідомляє прес-служба відомства, причина знеструмлення – попередньо в результаті бойових дій, сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2».

За даними ДСНС, централізоване водопостачання Авдіївки здійснюється самопливом, теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі.

Минулого тижня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.