У центрі Києва зібралися активісти з нагоди Дня добровольця і через блокаду (трансляція)

У центрі Києва на майдані Незалежності збираються активісти з нагоди Дня українського добровольця.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, наразі білястели зібралися кілька сотень людей, вони продовжують приходити.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця події.

​14 березня в Україні вперше відзначається День українського добровольця. Марш добровольців у центрі Києва ініціювали сьогодні лідери добровольчого руху «ОУН», а метою його назвали підтримку блокади тимчасово окупованих територій Донбасу.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їх перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього в низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.